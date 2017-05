La canción de desamor que derrumbó a Chenoa

¡Emoción a flor de piel!

La concursante Ely López se atrevió a interpretar 'Durmiendo sola' en la novena gala de 'Tu cara no me suena todavía', una canción que logró erizar la piel al jurado, en especial, la de Chenoa, quien no pudo contener las lágrimas por la emoción que le hace vivir esta maravillosa canción de Vanesa Martín. ¡No te pierdas este momento!