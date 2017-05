¡Vaya cambio!

En la octava gala de 'Tu cara no me suena todavía', Chenoa ha aparecido con un despampanante cambio de look. La cantante ha irrumpido en el programa con el pelo largo y una vestimenta que sus compañeros y el presentador han relacionado con la princesa Jasmín de Aladdín. ¡Está guapísima nuestra Chenoa!