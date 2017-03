¡NOS HA PUESTO LOS PELOS DE PUNTA!

Raúl Ogalla nos dejó impresionados con la espectacular imitación de Manuel Carrasco que le dio el pase a la final en la tercera gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Si te quedaste con más ganas de escuchar a este gran cantante e imitador, no podrás parar de escuchar esta preciosa versión del tema 'Mujer de mil batallas' del artista onubense. ¡Nos hemos quedado sin aliento!