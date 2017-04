Chenoa y Mónica Naranjo incendian las redes con sus impactantes looks

¡NO DEJAN DE SORPRENDERNOS!

Chenoa y Mónica Naranjo, jurado de 'Tu cara no me suena todavía', además de ser dos artistas de gran reconocimiento tanto nacional como internacional, son dos mujeres con un cuerpo que quita el sentido y una vez más, en la sexta gala, incendiaron las redes con su sexy vestuario. Mónica lució un mono rojo con un escote de vértigo y Chenoa brilló con un top negro y unos pantalones palazzo de lo más elegantes. ¡Cada gala nos dejan atónitos con sus atrevidos looks!