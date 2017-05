Chenoa celebra la gala de la repesca vestida como una princesa

¡Preciosa!

No es la princesa Frozen pero ha conseguido dejar el plató de 'Tu cara no me suena todavía' helado. De la princesa que hablamos se llama Chenoa y es la misma en la que cada gala nos sorprende luciendo unos despampanantes modelitos y en ésta no iba a ser menos. La cantante ha llegado enfundada en un vestido de princesa con muchos brillantes. Sus compañeros y los espectadores han quedado maravillados y a nosotros sólo nos queda decir... ¡Estamos a sus órdenes, alteza!