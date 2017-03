MAKING OF | GALA 1

Vivimos en primera persona el gran estreno de 'Tu cara no me suena todavía'. En una noche en la que la ilusión y los nervios eran los grandes protagonistas, además de hablar con los concursantes y jurado, nos adentramos en el plató para mostraros todo lo que no se vio en televisión. ¡Qué equipazo!