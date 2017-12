Arrancan con éxito los castings de la segunda edición de 'Tu cara no me suena todavía'

¡COMIENZA EL CASTING!

La búsqueda por los mejores concursantes de 'Tu cara no me suena todavía' ya ha comenzado. El formato repite por año consecutivo en Antena 3 y esta vez serán Chenoa y Arnau Vilà los directores de la primera fase. El casting pasa por varias ciudades españolas, entre las que no podían faltar Madrid y Barcelona. ¡Comienza la cuenta atrás!