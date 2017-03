EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

La concursante de la cuarta edición de 'Tu cara me suena' se atreve a regresar al plató para sorprender a los anónimos del programa con una actuación como invitada especial de 'Tu cara no me suena todavía'. Ana Morgade tendrá que realizar una imitación que no dejará indiferente a nadie. ¿Qué pensarán sus compañeros del jurado tras verla actuar? Disfrútalo el viernes a partir de las 22:00 horas en la segunda gala de 'Tu cara no me suena todavía' en Antena 3.