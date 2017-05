Amaia Montero le manda un mensaje lleno de energía a su imitadora en 'Tu cara no me suena todavía'

¡Qué bonito!

Arantxa Elvías, la concursante de 'Tu cara no me suena todavía', es el calco perfecto de la voz de Amaia Montero. La alicantina nos ha conquistado con sus temas dejando boquiabiertos al jurado y los espectadores. La primera vez arriesgó con 'Una reina del pop' y, en la gala de la fase final apostó por 'París'. La cantante no ha querido perderse la actuación de su imitadora y le ha enviado un bonito mensaje a través de sus redes sociales. ¡No te lo pierdas!