Mónica Naranjo será jurado de 'Tu cara no me suena todavía'

VUELVE A ANTENA 3

¡Confirmado! Mónica Naranjo volverá a formar parte del jurado del programa con el estreno de la edición de anónimos de 'Tu cara me suena'. La cantante, que fue jurado del programa líder de los viernes, vuelve a Antena 3 para sentarse en la mesa del jurado de 'Tu cara no me suena todavía'.