Ruth Lorenzo emociona al público de ‘TCNMST’ interpretando el tema ‘Love on the brain’ de Rihanna

INVITADO GALA 1 | RUTH LORENZO

Ruth Lorenzo, ganadora de la cuarta edición de ‘Tu cara me suena’, ha vuelto a deleitarnos con su voz y sus dotes imitativos, metiéndose en la piel de Rihanna y su tema ‘Love on the brain’. El público se ha puesto en pie para ovacionar a nuestra querida Ruth. ¡Cuánto la echábamos de menos!