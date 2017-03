EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Nuria Fergó acudirá el viernes a partir de las 22:00 horas a la cuarta gala de 'Tu cara no me suena todavía' como invitada especial. La artista se reencontrará con su compañera Chenoa que será la encargada de ver su actuación desde la mesa del jurado. ¿A qué artista imitará? No te lo pierdas, el viernes en Antena 3.