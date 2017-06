Conoce las imitaciones de los artistas invitados en la final de 'Tu cara no me suena todavía'

Manel Navarro nos sorprenderá en la piel de Ed Sheeran

El eurovisivo Manel Navarro pisará el escenario de 'Tu cara no me suena todavía' convertido en Ed Sheeran para interpretar en directo una de sus canciones más conocidas. El invitado especial nos sorprenderá en una final muy esperada. ¿Preparados para verle actuar?

Melody se atreverá a imitar a una sexy Beyoncé

Melody, una de las concursantes que más nos enamoró en 'Tu cara me suena' regresa al plató para interpretar una canción de Beyoncé como invitada de honor en la final de 'Tu cara no me suena todavía'. La artista, nos impresionará con una baile de lo más sensual. ¡No te lo pierdas! El viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Falete traerá la ranchera mexicana de Lola Beltrán a 'Tu cara no me suena todavía'

El paso de Falete por 'Tu cara me suena' dejó momentos inolvidables, en esta ocasión, el artista regresa al plató como artista invitado de la final de 'Tu cara no me suena todavía' para convertirse en la gran Lola Beltrán y su ranchera mexicana 'Cucurrucucu paloma'. Recuerdas los mejores momentos por el escenario y ¡no te pierdas su actuación el viernes a las 22:00 horas!

El éxito 'Despacito' de Luis Fonsi llegará de la mano de Adrián Rodríguez

La final de 'Tu cara no me suena todavía' llegará cargada de ritmo y emoción, Adrián Rodríguez nos traerá el éxito del momento de Luis Fonsi, 'Despacito'. El artista, que ya nos sorprendió en 'Tu cara me suena', regresa al escenario para darlo todo en la final como invitado especial. ¡Maravilla pura! No te lo pierdas, el viernes a partir de las 22:00 horas en Antena 3.