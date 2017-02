Yolanda Ramos se corona reina indiscutible de las redes sociales tras su imitación de Dora la Exploradora en 'Tu cara me suena'

¡YOLANDA RAMOS VUELVE A REVOLUCIONAR LAS REDES!

No hay gala que pase desapercibida y no nos haga llorar de la risa. Yolanda Ramos vuelve a revolucionar el plató de la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' con su desternillante imitación de Dora la Exploradora y las redes sociales se vuelcan con la cómica, que no ha parado de recibir mensajes de agradecimiento por robarnos una carcajada cada viernes. ¡Qué necesaria es la risa!