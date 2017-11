¡Vota por la mejor actuación de la sexta gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

3

Lucía Jiménez emociona al público con ‘Baby can I hold you’ de Tracy Chapman

En la sexta gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena', Lucía Jiménez ha vuelto a los 80 para transformarse en Tracy Chapman y versionar ‘Baby can I hold you’. La actriz y cantante no ha dudado en acompañar su voz con guitarra en mano. ¡Impresionante!