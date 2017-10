¡Vota por la mejor actuación de la quinta gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

1

Lucía Gil trae el pop de P!nk a ‘Tu cara me suena’ con su éxito ‘What about us’

La cantante madrileña nos tiene acostumbrados a sus actuaciones de altura en 'Tu cara me suena' y en la quinta gala del programa no ha sido menos. Lucía Gil se ha convertido en la estadounidense P!nk para interpretar 'What about us', ¡con tatuajes incluidos!