¡Vota por la mejor actuación de la primera semifinal de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

Lucía Gil, una salvaje Leona Lewis para darlo todo con 'Better in time'

En la decimoctava gala de 'Tu cara me suena', Lucía Gil ha tenido que defender como Leona Lewis su versión del tema 'Better in time'. La cantante madrileña no ha dejado indiferente a nadie con su grandísima de actuación, dejando boquiabierto a más de uno. ¡Qué grande, Lucía!