¡Vota por la mejor actuación de la primera gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

Lucía Jiménez saca las garras como Shania Twain en 'That don't impress me much'

La primera concursante de la sexta edición de 'Tu cara me suena' que pisa el escenario es la actriz Lucía Jiménez, que nos impresiona a todos vestida de leopardo y como buen felino, saca las garras para defender su espectacular interpretación como Shania Twain en la famosa actuación de 'That don’t impress me much'. ¡Bravo!