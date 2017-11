¡Vota por la mejor actuación de la novena gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

6

Lucía Gil se transforma en una diva para versionar ‘Look what you made me do’ como Taylor Swift

La ganadora de la octava gala de 'Tu cara me suena' se ha transformado en una diva para interpretar a Taylor Swift. Una guerrera Lucía Gil ha brillado al ritmo de 'Look what you made me do' vestida de negro y envuelta en diamantes. ¡Bravo!