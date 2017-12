¡Vota por la mejor actuación de la duodécima gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

1

Lucía Jiménez y Edu Soto nos hacen viajar hasta ‘New York, New York’ como Liza Minnelli y Pavarotti

Liza Minnelli y Pavarotti han llegado a ‘Tu cara me suena’ en la piel de Lucía Jiménez y Edu Soto. El dúo ha vestido de gala el plató para recibir una increíble versión del éxito ‘New York, New York’ que ha levantado a todo el público. ¡Sin palabras!