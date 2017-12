¡Vota por tu actuación favorita de la undécima gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena'!

1

Raúl Pérez, muy melancólico, se transforma en James Arthur para cantar 'Say you won’t let go'

Metido por completo en la piel de James Arthur, Raúl Pérez ha llegado pisando fuerte al plató de 'Tu cara me suena' para versionar 'Say you won’t let go'. El humorista se ha sentado en el sofá para emocionar a todos con su voz mientras tocaba la guitarra. ¡Chapeau!