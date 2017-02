Toda la esencia de Freddie Mercury en 'Tu cara me suena'

Angy imitó a Freddie Mercury en 'Tu cara me suena'

Angy Fernández se transformó en Freddie Mercury con 'Don´t stop me now'. Una vez más, la benjamina del programa demuestró en el escenario su gran talento y chorro de voz consiguiendo que el público y el jurado se pusieran en pie.

Uno de los grandes duetos de la historia de la música, Freddie Mercury y David Bowie, ha sido imitado por Unax y Santiago Segura en 'Tu cara me suena Mini', con la canción ‘Under pressure’, un reto nada fácil que salvaron muy bien.

Carlos Latre imitó a Freddie Mercury

El miembro del jurado de 'Tu cara me suena', Carlos Latre se metió en la piel del genial Freddie Mercury cantando su canción 'I want to break free'.

Ruth Lorenzo se convirtió en Monserrat Caballé y Freddie Mercury para interpretar ‘Barcelona’

Ruth Lorenzo tuvo que prepararse la voz para interpretar a dos grandes de la música, la caricia de Monserrat Caballé y la garra de Freddie Mercury para interpretar su gran éxito que se convirtió en un himno en las Olimpiadas de 1992, la canción ‘Barcelona’. El jurado se quedó totalmente impresionado con la imitación de Ruth Lorenzo al ser capaz de utilizar dos registros de voz tan diferentes en la actuación.

