Silvia Abril y La Terremoto de Alcorcón imitarán a Rihanna y Shakira en la quinta gala de 'Tu cara me suena'

ESTE VIERNES A LAS 22:00 HORAS

La actriz y exconcursante de la cuarta edición de 'Tu cara me suena', Silvia Abril, vuelve al programa como invitada para cantar junto a La Terremoto de Alcorcón. El dúo se convertirá en Rihanna y Shakira respectivamente para entonar el éxito 'Can’t remember to forget you’ de una forma muy sensual. Tus ojos no creerán lo que verán en una actuación que será histórica en el programa. ¡No te pierdas la gala este viernes a las 22:00 horas en Antena 3!