Santiago Segura sustituirá a Carlos Latre como miembro del jurado este viernes en 'Tu cara me suena'

VIERNES A LAS 22 HORAS

'Tu cara me suena', el programa de entretenimiento de los viernes, está presentado por Manel Fuentes y cuenta con Chenoa, Carlos Latre, Ángel Llàcer y Lolita Flores como jurado en esta edición. En la gala del viernes, Santiago Segura sustituirá a Carlos Latre que, por motivos profesionales, no puede asistir. Convertido ya en un fenómeno de la televisión dentro y fuera de nuestras fronteras, 'Tu cara me suena' estrena su nueva gala manteniendo intacta su esencia de espectáculo televisivo y musical y con unas actuaciones de altura.