Ruth Lorenzo recuerda con cariño su paso por la cuarta edición de 'Tu cara me suena' en la que se coronó como ganadora

LA ARTISTA IMITÓ A JENNIFER HUDSON EN LA FINAL

Este domingo, 29 de febrero, se cumple un año desde que finalizaba la cuarta edición de 'Tu cara me suena' en la que Ruth Lorenzo se alzaba con la victoria. Su potencia vocal y su ganar talento para imitar conquistaron tanto al público como al jurado durante todo el concurso y en la gala final dejó a todos boquiabiertos con su espectacular imitación de Jennifer Hudson cantando 'And I am telling you I'm not going'. La artista ha recordado en sus redes sociales con cariño su paso por el programa. ¡Cuántos momentazos nos regaló!