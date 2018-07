SÉPTIMA EDICIÓN DE 'TU CARA ME SUENA'

Roko, ganadora de la segunda edición de 'Tu cara me suena' está muy emocionada con la elección de los nuevos concursantes. Define a José Corbacho como un "éxito seguro" y admite que Carlos Baute va a sorprender a todo el mundo. Soraya Arnelas, Brays Efe y Anabel Alonso no se quedan fuera de los comentarios de Roko. No te pierdas lo que ha confesado en exclusiva en Antena 3.