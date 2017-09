Revivimos las imitaciones de Amy Winehouse en 'Tu cara me suena' por el aniversario de su muerte

recordamos a la reina del soul

Se cumplen seis años sin Amy Winehouse y queremos rendirle homenaje recordando sus imitaciones en 'Tu cara me suena', 'Tu cara me suena Mini' y 'Tu cara no me suena todavía'. Gracias a las actuaciones de artistas como Ruth Lorenzo, Roko, Julio Iglesias Jr., Rosana Gea y Abril en los diferentes programas, podemos volver a sentirla igual de cerca que siempre. ¡Grande, Amy!