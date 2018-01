Revive todas las actuaciones eurovisivas interpretadas en 'Tu cara me suena'

Desde las más clásicas, las más modernas e incluso, los éxitos ganadores de 'Eurovisión'

Concursantes, invitados y jurado se han atrevido en varias ocasiones a realizar una imitación de una actuación hecha en 'Eurovisión'. Desde las más clásicas, las más modernas e incluso, los éxitos ganadores; han pasado por el plató de 'Tu cara me suena'. En Antena 3 hemos recopilado todas aquellas actuaciones eurovisivas desde la primera edición hasta la sexta, incluso, incluyendo a los más pequeños de 'Tu cara me suena mini' y sobre todo, el primer 'Especial Eurovisión' realizado en el año 2012 durante la segunda edición del programa. Antes de disfrutar de otro 'Especial Eurovisión' en 'Tu cara me suena, que se emitirá el viernes día 2 de febrero en Antena 3, revive cómo hemos disfrutado de la recreación de sus actuaciones icónicas.