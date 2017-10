Revive todas las actuaciones de Miquel Fernández en 'Tu cara me suena'

ACTUACIONES DE LA SEXTA EDICIÓN

Miquel Fernández, el polifacético y prometedor concursante que se curtió sobre las tablas del teatro hasta que el musical llegó a su vida (‘We will rock you’, ‘Hoy no me puedo levantar’ o ‘Jesucristo Superstar entre otras). Decidió cambiar de tercio hacia la televisión, donde ha protagonizado ‘Mar de plástico’ y ‘El incidente’ en Antena 3, pero sobre todo el cine: cuenta con más de una docena de películas, como ‘La gran familia española’ de Daniel Sánchez Arévalo, ‘El guardián invisible’ de Fernando G. Molina o ‘All I see is you’, que rodó en Hollywood dirigido por Marc Foster (‘Guerra Mundial Z’). ¡Revive todas sus actuaciones en 'Tu cara me suena'!