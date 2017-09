La respuesta de Chenoa a Àngel Llàcer tras parodiar su sexy posado en camisón

¿Quién seduce mejor?

Àngel Llàcer no ha dudado en parodiar a Chenoa, la nueva presidenta de 'Tu cara me suena', en su posado más seductor. Con pelos y a lo loco, nuestro presentador más divertido no sólo ha sorprendido a sus seguidores dejándoles alguna que otra carcajada en su nuevo viral, también ha conseguido que Chenoa le responda. ¡No te lo pierdas!