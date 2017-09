NUEVO CONCURSANTE DE LA SEXTA EDICIÓN

Raúl Pérez ha sido uno de los invitados de 'Tu cara me suena' y de 'Tu cara no me suena todavía' que nos dejó un buen sabor de boca, por ello, tras ser el mismísimo Àngel Llàcer quién le hizo entrega de la banda de concursante de la sexta edición, ahora es confirmado como un nuevo participante. Revive sus actuaciones como invitado en la piel de Jimmy Sommerville (vocalista de 'The Communards') y como Elvis Crespo. ¡Qué ganas de tenerlo en plató!