¿Qué artistas interpretarán Yolanda Ramos, David Guapo y Esther Arroyo?

Yolanda Ramos tendrá que ser la magnífica Raffaella Carrá, su lucha con el italiano dará mucho que hablar en la gran final. La artista fue interpretada por varios concursantes en pasadas ediciones pero no podemos parar de reír con dos de ellas:

Silvia Abril se convirtió en una fantástica Raffaella Carrá para interpretar '¡Qué dolor!'.

Santiago Segura se proclamó ganador de una gala imitando a Raffaella Carrá con mucho ritmo y dominio del italiano.

David Guapo será Chuck Berry y nos sorprenderá como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock. Descubre dos de las actuaciones inolvidables de estrellas del rock and roll.

En la quinta edición de 'Tu cara me suena', Serafín Zubiri, derrochó puro talento como Roy Orbison en un inigualable ‘You got it'

Adrián Rodríguez se proclamó rey del rock y movió las caderas como Elvis Presley haciendo suya la canción 'Suspicious minds' con un gran parecido en la voz y su espectacular baile.

Por último,tiene la difícil misión de emocionar como una de las grandes reinas del góspel,. Revive dos de las actuaciones que disfrutamos con mujeres con una voz tan poderosa como la de la artista:

Rosa López imitó a Dionne Warwick y cantó su éxito "I say a little prayer". La artista de atrevió a imitar una de la artistas más importantes de los años 60 y nos ha deslumbrado con su interpretación.

Ruth Lorenzo desbordó energía imitando a Tina Turner en 'Tu cara me suena'. La cantante firmó una de las actuaciones más sorprendentes de su paso por el programa cantando 'Proud Mary'.

