Pedroche, Roko o Anna Simon, pura sensualidad como Jennifer López en 'Tu cara me suena'

LORENA GÓMEZ SE CONVERTIRÁ EN JENNIFER LÓPEZ

En la decimocuarta gala de la quinta edición de 'Tu cara me suena' viviremos una espectacular imitación de Lorena Gómez como Jennifer López. Antes de su actuación disfruta de todo el paso de los concursantes en la piel de la artista. Las imitaciones de JLo por el programa ha dejado un recorrido de sensualidad, las coreografías de las actuaciones no han dejado indiferente a nadie. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.