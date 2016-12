No te pierdas lo mejor de 'Tu cara me suena', el viernes a las 22:00 horas

Y EL DOMINGO, CONCIERTO DE AÑO NUEVO

El 2016 está llegando a su fin y, por ello, 'Tu cara me suena' quiere despedir este año a lo grande. No te pierdas el viernes a las 22:00 horas los mejores momentos que hemos vivido en el programa a lo largo de este año, y recuerda que el domingo a las 22:00 horas tienes una cita con el concierto de año nuevo de 'Tu cara me suena'.