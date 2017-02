Yolanda Ramos, ¿una niña repelente o una cabra?

ENSAYOS GALA 14 | YOLANDA RAMOS

Durante los ensayos de la decimocuerta gala de 'Tu cara me suena', Yolanda Ramos no tiene claro si será una niña repelente, la niña del exorcista o una cabra. Arnau le ha dado las claves para conseguir la voz de Estrellita Castro pero lo que no sabemos es si la artista conseguirá unificarlo todo. Mañana a las 22:00 horas en Antena 3.