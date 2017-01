Miquel Fernández rendirá homenaje a George Michael

ESTE VIERNES A LAS 22:00 HORAS

El actor de 'Mar de Plástico', Miquel Fernández, acude como artista invitado a la decimotercera gala de 'Tu cara me suena', para rendir homenaje a George Michael con uno de sus temas más míticos. Además, Beatriz Luengo cantará a dúo con su marido Yotuel Romero en un espectacular número de Rihanna & Drake. No te pierdas, este viernes a las 22:00 horas, una nueva gala de 'Tu cara me suena'.