Lucía Gil, nueva concursante confirmada para 'Tu cara me suena 6'

Lucía Gil alza su voz como Natalia Jiménez aunque 'El sol no regresa'

La actriz y cantante Lucía Gil emociona a todo el público de 'Tu cara me suena' con su imitación de Natalia Jiménez con la canción 'El sol no regresa'. Además de una potencia vocal fabulosa de la interpretación, el buen ánimo ha puesto en pie a todo el plató. ¡Revive su actuación!

Lucía Gil imita a Selena Gómez en Tu cara me suena Mini

La joven cantante Lucía Gil ha sido la invitada especial en la séptima gala de 'Tu cara me suena Mini' y nos ha sorprendido a todos con una gran imitación de Selena Gómez cantando su canción 'Love you like a love song'.

