Llum Barrera felicita a Canco Rodríguez por su victoria gracias a una brillante imitación de The Cure en 'Tu cara me suena'

LA ACTRIZ LE HA ENVIADO UN BONITO MENSAJE AL CONCURSANTE

Llum Barrera sabe de primera mano que no es nada fácil subirse al escenario de 'Tu cara me suena' y hacer de cada imitación un espectáculo. Por ello, tras ver a Canco Rodríguez alzarse con la victoria en la sexta gala gracias a su magnífica imitación de la banda de rock británica The Cure, la actriz que concursó en la tercera temporada del programa quiso mandar un mensaje de felicitación al concursante: "Ole tú, sabía que lo ibas a bordar".