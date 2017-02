Irene Villa, agradecida a Lorena Gómez por destinar el premio a su fundación en 'Tu cara me suena'

¡QUÉ GESTO TAN BONITO!

Lorena Gómez ha sido la gran triunfadora de la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' gracias a su impecable actuación de Shirley Bassey interpretando 'My way' y ha decidido destinar los 3.000 euros del premio a la Fundación Irene Villa. La propia periodista, escritora y psicóloga ha querido hacerle llegar su entusiasmo al conocer la noticia y le ha mandado un mensaje de agradecimiento a la concursante a través de las redes sociales. ¡Qué emocionante!