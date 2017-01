El espectacular paso de Rihanna por 'Tu cara me suena'

Angy Fernández se convirtió en Rihanna

Angy Fernández nos impresionó en la primera edición de 'Tu cara me suena' interpretando una estupenda Rihanna en 'Only Girl'. ¡Alucinante!

Arturo Valls imitó a una sensual Rihanna

Arturo Valls enamoró y nos hizo reír con su actuación de Rihanna, tan divertida como sexy. ¡Este chico nos deja siempre con la boca abierta! Disfruta con su actuación de 'Umbrella' en la segunda edición de 'Tu cara me suena'.

Xuso Jones se atrevió a Rihanna en la tercera edición de 'Tu cara me suena'

El polifacético Xuso Jones no tuvo ningún tipo de pudor y en la gran final de la tercera edición de 'Tu cara me suena' se ha atrevió a imitar a la sexy Rihanna con su canción 'Diamonds'. ¡Revívelo!

María Isabel acudió como invitada y se convirtió en Rihanna

La cantante María Isabel fue la invitada de la decimotercera gala de la cuarta temporada 'Tu cara me suena'. La artista dejó de lado la sencillez, como ya lo hizo en su infancia, para imitar a la sexy carismática Rihanna y su éxito ‘We found love’. El jurado cayó rendido ante la actuación de la joven cantante, dejando muy alto el listón de los invitados.

Xuso Jones y Abril imitaron a Rihanna y Eminem en la edición de 'Tu cara me suena Mini'

En la tercera gala de 'Tu cara me suena Mini' nos quedamos alucinados con la gran imitación de Xuso Jones y Abril de Rihanna y Eminem con su canción ‘Love the way you lie’, una actuación difícil pero que han sabido interpretar muy muy bien. ¡Bravo!

Publicidad