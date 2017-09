Chenoa, Carlos Latre y Lolita desvelan detalles ocultos sobre la primera gala

TRAS LA PRIMERA GALA DE LA SEXTA EDICIÓN DE 'TU CARA ME SUENA'

Carlos Latre, Chenoa y Lolita nos adelantan algún detalle sobre la sexta temporada de 'Tu cara me suena'. Carlos asegura que la primera gala nos regaló unas noches espectaculares y que esta temporada reúne los ingredientes perfectos para que sea todo un éxito. Chenoa habla sobre su papel en el jurado y, a pesar de decir que no se pueden tener favoritos, admite que siempre tiene un concursante preferido. Además, confiesa algún adelanto sobre sus famosos y atrevidos outfits. Lolita nos anima a no perdernos ni un solo programa ya que muchos de los concursantes crearán momentos increíbles.¡No te pierdas esta divertida temporada!