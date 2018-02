¿TE HABÍAS DADO CUENTA?

Fran Dieli se introdujo bajo la lluvia convertido en Ruth Lorenzo para recrear la actuación que la murciana representó en 2014 en Eurovisión. El concursante granadino, que se mojó al ritmo de 'Dancing in the rain' en la gala 'Especial Eurovisión' de 'Tu cara me suena', guardaba un gran secreto que dio más realismo a su actuación. ¿Te diste cuenta? ¡Te lo desvelamos!