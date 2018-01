Edu Soto: "Volver a 'Tu cara me suena' es como volver a casa"

HA COINCIDIDO CON MUCHOS COMPAÑEROS

Edu Soto ha vivido el 'Concierto de Año Nuevo' de 'Tu cara me suena' con mucha emoción, durante el programa ha coincidido con muchos compañeros y la diversión no ha faltado ni un segundo. Tras las cámaras, sus amigos han tenido un momento para dedicarle bonitas palabras: "Eres un genio". ¡Descúbrelo!