Manuel Carrasco "brinda por los sueños" en su mensaje de agradecimiento a Canco Rodríguez por su imitación en 'Tu cara me suena'

¡HAY QUE BRINDAR POR LOS SUEÑOS!

Canco Rodríguez llenó de magia y esperanza el plató de 'Tu cara me suena' con su emocionante imitación de Manuel Carrasco interprentando el precioso tema 'No dejes de soñar'. El concursante, a través de sus redes sociales, confesaba sentirse feliz por poder acercarse al arte del cantante onubense, un mensaje que no tardó en contestar el propio artista, en clave de humor. ¡Brindemos por los sueños!