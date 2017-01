David Guapo: "Me apetece muchísimo hacer algo distinto y salir de la zona de confort de los monólogos"

David Guapo concursará oficialmente en la nueva edición de ‘Tu cara me suena’. Tras haberse metido en la piel de John Lennon en una gala emitida por Antena 3, el humorista ahora nos confiesa sus ganas y emoción ante este nuevo desafío en su carrera.

¿Cómo afrontas el reto de participar en la siguiente edición de ‘Tu cara me suena’?

Con muchísima ilusión por dos motivos, el primero por el equipazo que es. Lo pasé muy bien con todo el equipo que hay en el programa tanto delante como detrás de las cámaras, y eso al final es lo que se transmite al espectador, el buen rollo. La segunda razón es que me apetece muchísimo hacer algo "distinto" y salir de la zona de confort de los monólogos. Siempre he sido más cantautor que cantante, pero creo que podré afinar bien y marcarme algún paso de baile. Este año la edición tiene un nivelazo espectacular y eso también me obliga a esforzarme más, no quiero ser solo la cara bonita del programa jajaja ;)

¿Qué tema te gustaría interpretar en el programa?

Pues no tengo preferencias de artistas, pero la verdad es que me siento más cómodo cantando en inglés. Wannana Indeskay, tugueder... Todo se disimula mejor. Me gustaría un Dani Martín, por ejemplo.

¿Qué cantante te supondría un reto especialmente difícil?

Pues alguno tipo Maroon 5 o Queen. Aunque no los descarto, también alguno que cantase y bailase y encima hiciese bien las dos cosas. Porque Delfín, canta y baila en su temazo "Torres gemelas", pero claro... A ese nivel sí que llego.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de la historia de ‘Tu cara me suena’?

No sabría decirte si la mejor, pero me pareció épica la de Angy haciendo de Michael Jackson ¡Ya era fan suyo, pero ahí ya me mató! Angy, si lees esto, pásame algunos consejos, o todos, ¡necesito todos los consejos que puedas!

Si pudieras elegir a alguien para hacer un dueto, ¿a quién elegirías?

A Carlos Latre, porque podría cantar con su voz y con la mía, y yo me dedicaría a la coreografía.

¿Con qué concursante de otras ediciones te gustaría compartir escenario?

Santiago Segura y Arturo Valls, seguro que salía algo divertido.

Angy, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo… ¿Van a seguir ganando mujeres en ‘Tu cara me suena’?

Por supuesto, ¡hagan sus apuestas! Yo he venido a ‘Tu cara me suena’ a divertirme, pero también soy de los que se divierten más cuando ganan ;p

Àngel Llàcer, Lolita, Carlos Latre, Chenoa... ¿A quién temes más como jurado?

Todos son maravillosos profesionales a la par que bellísimas personas, sin mencionar sus talentos individuales y la increíble energía que desprenden. No podría imaginarme un jurado mejor en el mundo: justos, atractivos, carismáticos... Ya sé que no he respondido a la pregunta, pero he querido aprovechar esta respuesta para hacer la pelota al jurado, os quiero.