David Amor y David Fernández se convierten en Milli Vanilli este viernes en la tercera gala de 'Tu cara me suena'

A LAS 22:00 HORAS, EN ANTENA 3

En la tercera gala de 'Tu cara me suena', David Amor traerá como invitado a David Fernández para convertirse en Milli Vanilli. Los humoristas cantarán dos de los éxitos más reconocidos del famoso y polémico dúo, 'Baby don’t forget my number' y 'Girl you know it’s true', para hacernos disfrutar de la noche del viernes. A las 22:00 horas, en Antena 3.