Cristina Castaño desvela quién es su ganador de la sexta edición de 'Tu cara me suena'

¡LA ACTRIZ SE MOJA!

La actriz que dará vida a una boina verde y madre con una doble vida en 'Cuerpo de Élite', la nueva ficción de Antena 3, no se ha perdido la tercera gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena' y se ha quedado maravillada con uno de los concursantes. Una gala más, Miquel Fernández no ha defraudado y ha demostrado por partida doble que cumple todos los requisitos para ganar el programa. Cristina Castaño ha hecho público en sus redes quién es su favorito.