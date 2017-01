Beatriz Luengo estará en directo con los seguidores de Tu cara me suena

Manda tu pregunta para Beatriz Luengo La concursante de Tu cara me suena charlará con los fans en Facebook Live el viernes a partir de las 13:00 horas. ¿Qué te gustaría preguntarle a la cantante? Nombre y apellidos Localidad Pregunta para Beatriz Luengo Continuar Al completar y enviar este formulario de registro acepta expresamente las bases legales incluyendo la Política de Protección de Datos. No deseo recibir comunicaciones comerciales relativas a productos y servicios de terceros. × Bases legales Condiciones para el envío de contenidos a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (en adelante ATRESMEDIA CORPORACIÓN) con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, Avda. Isla Graciosa nº 13 (28703 Madrid), lleva a cabo distintas acciones a través de las cuales los espectadores de sus canales de televisión y/o usuarios de sus páginas web pueden enviar determinados contenidos a ATRESMEDIA CORPORACIÓN para su posible difusión en los medios de ATRESMEDIA. El envío de material audiovisual (en adelante el Contenido) implica la aceptación por parte del remitente de las siguientes condiciones: Podrán enviar Contenidos las personas físicas mayores de edad residentes en el territorio español.

Beatriz Luengo ha empezado su paso por 'Tu cara me suena' por todo lo alto, imitando a Michael Jackson y su canción "I'll be there". En inglés y cantando y bailando a la vez, ha dejado con la boca abierta al jurado y al público del programa, que se ha puesto en pie para ovacionar a la actriz convirtiéndola en la ganadora de la primera gala de la quinta edición.

