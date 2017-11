Ana Mena revela sus espectaculares ensayos como Ariana Grande

MARAVILLOSOS ENSAYOS A CAPELA

La joven cantante Ana Mena nos ha dejado atónitos con su interpretación como Ariana Grande en la octava gala de 'Tu cara me suena'. La invitada especial realizó una imitación del tema 'Side to Side' de la artista estadounidense. Durante el programa, no ha dejado de ensayar antes de salir al escenario y, ha publicado un vídeo maravilloso dónde nos muestra su torrente de voz cantando a capela. ¡Fabulosa!