¡EL ACTOR SIGUE IMPARABLE!

Miquel Fernández se convirtió en primer finalista de la sexta edición de 'Tu cara me suena' gracias a su magistral imitación de R. Kelly. El concursante, acompañado por un angelical coro, cautivó a las redes con el tema 'I believe I can fly', que no tardaron en felicitarle. La actriz Adriana Ugarte ha sido una de las que se ha sumado a esta oleada de mensajes.